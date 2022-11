Ligue des Champions - 8es de finale : PSG-Bayern et Liverpool-Real Madrid en affiches

Les Allemands du RB Leipzig défieront Manchester City et son prodige Erling Haaland, tandis que le Borussia Dortmund affrontera Chelsea et l'AC Milan rencontrera Tottenham. Affiches moins clinquantes mais plus ouvertes entre l'épatant Club Bruges et les Portugais de Benfica, ou bien encore entre l'Eintracht Francfort, tenant de la Ligue Europa, et Naples, l'une des équipes les plus en forme du continent. Enfin, l'Inter Milan défiera le FC Porto. Les huitièmes de finale de C1 sont programmés du 14 au 22 février pour les matches aller, et du 7 au 15 mars pour les manches retour.

Tirage au complet

Leipzig - Manchester City

Club Bruges - Benfica

Liverpool - Real Madrid

AC Milan - Tottenham

Francfort - Naples

Dortmund - Chelsea

Inter Milan - FC Porto

PSG - Bayern Munich