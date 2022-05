Ligue des Champions : 2 800 faux billets ont été scannés au Stade de France

May 31, 2022 18:55 Mardi, trois jours après le chaos observé lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), la Fédération Française de Football et l'UEFA ont évalué à 2 800 le nombre de faux billets scannés pour ce match.