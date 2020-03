Les précautions de Naples face au Coronavirus avant de défier le Barça

Naples est forcément préoccupé par la situation actuelle en Italie en raison du coronavirus. Avec la Serie A qui est à l'arrêt jusqu'au 3 avril, le club italien tente de se préparer du mieux possible à sa confrontation face au FC Barcelone, le 18 mars prochain au Camp Nou en huitième de finale retour (1-1 à l'aller) de la Ligue des Champions, qui se jouera à huis clos. Le média italien La Gazzetta dello Sport a fait le point sur les précautions prises par Naples dans cette optique.

Entraînements de deux heures maximum, douches en petits groupes

En premier lieu, le club a demandé aux joueurs de ne pas sortir de chez eux, hormis pour s'entraîner. En revanche, Naples ne veut pas voir ses joueurs aux restaurants, en raison de l'état possible de la nourriture et, évidemment, les contacts éventuels avec d'autres personnes. Sur le plan sportif, les entraînements gérés par Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'équipe, ne doivent pas dépasser les deux heures.





Au niveau hygiénique, des douches sont prises par petits groupes de joueurs, même si ils ne se retrouvent pas ensuite pour un repas, une habitude qui était récurrente avant la propagation du coronavirus en Italie. Afin de minimiser les risques, les joueurs quittent d'ailleurs l'entraînement le plus rapidement, dans la mesure du possible. Conformément aux recommandations du gouvernement italien, les réunions ne se font qu'à travers des vidéoconférences ou par le biais d'appels téléphoniques.