Les Parisiens ont retrouvé le chemin de l'entraînement après leur aller-retour à Strasbourg

Ce vendredi 6 mars est venu briser la routine aménagée par le protocole d'un banal déplacement en Ligue 1. Les joueurs du Paris Saint-Germain se sont en effet rendus en Alsace en vue du match programmé à 17h30 ce samedi à Strasbourg, mais la rencontre a été reportée en raison de l'épidémie de Coronavirus, avec un foyer dans le Haut-Rhin, département limitrophe.

Conséquence directe : les champions de France ont rebroussé chemin pour regagner directement la capitale en soirée. Mais il n'y a pas de temps à perdre. L'échéance de Dortmund arrive à grand pas et le groupe francilien se focalise sur ce grand match. Le site officiel du Paris Saint-Germain précise ainsi que Thomas Tuchel et ses hommes se sont retrouvés ce samedi matin pour une séance d'entraînement au centre Ooredoo.

En l'absence de match ce week-end, nos joueurs ont pris la route du centre Ooredoo ⚽️ 📷 Benjamin Pesenti pic.twitter.com/O1q2htafb4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 7, 2020

Au programme pour Kylian Mbappé, Neymar et consorts : un échauffement, des toros et deux oppositions (sur petits et grands buts). Après une journée de repos ce dimanche, les champions de France retrouveront le chemin de l'entraînement lundi, à deux jours du choc contre le Borussia.