Les éliminations embarrassantes du Real Madrid

Si le Real Madrid ne bat pas Mönchengladbach ce mercredi, son parcours européen pourrait s'arrêter prématurément. Cette élimination dès la phase de poules serait une grande première dans l'histoire du club madrilène. Pour retrouver la trace d'une élimination merengue dès le premier tour de la C1, il faut remonter à une époque où on ne parlait pas encore de Ligue des Champions.

C'est en 1962 que le Real a été éliminé à ce stade de la compétition pour l'unique fois de son histoire. Cette année-là, Alfredo di Stefano et Ferenc Puskas n'avaient pas suffi pour venir à bout d'Anderlecht (3-3, 0-1). Depuis, quand l'institution espagnole était engagée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, elle a toujours au moins atteint les huitièmes de finale. Mais la suite n'a pas toujours été glorieuse...

En C3, des mauvaises surprises mais pas de titre



En C1, le Real Madrid a été sorti dès les huitièmes de finale à 14 reprises. Et parfois par des adversaires loin d'être aussi prestigieux que l'équipe qui a remporté 13 fois la compétition. Parmi ses tombeurs, les Autrichiens du Rapid Vienne dans les années 60, les Suisses du Grasshopper Zurich et les Belges du Standard de Liège dans les années 70 ou plus récemment l'AS Rome en 2007-2008. Dans les tours suivants, on retrouve d'autres déceptions face à des outsiders comme le Spartak Moscou, le Dynamo Kiev ou à l'AS Monaco.

Mais là où le Real Madrid a le plus déçu, c'est peut-être là où il risque de se retrouver pour la fin de saison : en C3. Si le champion d'Espagne n'a jamais participé à la Ligue Europa, il n'a jamais gagné la Coupe de l'UEFA non plus. Et cela s'explique par de terribles contre-performances. Ipswich Town, Kaiserslautern, le Sparta Prague, le Torino, mais surtout Odense ont éliminé le club madrilène de cette compétition. En finale, les coéquipiers d'Emilio Butragueno ont été battus par Videoton et Cologne dans les années 80. Des revers qui font tâche dans l'histoire du plus grand palmarès du football européen. Pour éviter que la saison 2020-2021 ne se termine comme ces autres campagnes décevantes, les hommes de Zinedine Zidane n'ont pas d'autres choix que de vaincre Mönchengladbach.