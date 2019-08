Le tirage des barrages est connu

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions avait lieu ce lundi à Nyon (Suisse). Étaient notamment concernés l'Ajax Amsterdam, récent demi-finaliste de la compétition, le FC Bâle, tombeur du PSV Eindhoven au tour précédent, ou encore le Club Brugge, qui vient d'enregistrer l'arrivée de Simon Mignolet.

Pour toutes ces oppositions, l'aller aura lieu les 20 et 21 août prochains, tandis que le retour est prévu les 27 et 28 août. A noter enfin qu'aucun des trois clubs français engagés dans la compétition n'est concerné, puisque le PSG, Lille et Lyon sont directement qualifiés pour la phase de poules.

Les principales affiches:

- CFR 1907 Cluj (Roumanie) ou Celtic FC (Ecosse) - Slavia Prague (République tchèque)

- Ajax Amsterdam (Pays-Bas) ou PAOK Salonique (Grèce) - APOEL Nicosie (Chypre) ou Qarabag FK (Azerbaïdjan)

- FC Bâle (Suisse) ou LASK (Autriche) - Club Bruges KV (Belgique) ou Dynamo Kiev (Ukraine)

- İstanbul Basaksehir (Turquie) ou Olympiakos (Grèce) - FK Krasnodar (Russie) ou FC Porto (Portugal)

