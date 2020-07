Juste après celui des quarts de finale, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions a été effectué.

Ainsi, le vainqueur du duel 100% anglais entre Tottenham et Manchester City affrontera l'Ajax ou la Juventus. L'autre rencontre de ce dernier carré opposera le FC Barcelone et Manchester United à Liverpool ou au FC Porto.

The road to the Champions League pic.twitter.com/r3qCPHLpxr