Le Real Madrid fait grise mine

Quelque chose s'est cassé au Real Madrid, et Zinedine Zidane ne trouve pas la solution pour recoller les morceaux. Certes, les Merengues occupent seuls la tête du championnat d'Espagne, mais leurs prestations apparaissent le plus souvent indigentes depuis l'entame de l'exercice en cours. La prestation collective de la troupe du technicien, ce mardi soir à l'occasion de la 2e journée de Ligue des champions, n'a vraiment pas fait exception à la règle. Le FC Bruges ne faisait pourtant pas figure d'épouvantail au moment d'entrer sur la pelouse du Santiago-Bernabéu, mais les visiteurs ont parfaitement su profiter des errances collectives madrilènes pour obtenir un nul (2-2).

Avec un point en deux matches, après avoir été corrigé au Parc des Princes (3-0), Zinedine Zidane s'attend inévitablement à être critiqué en retour, et subir un peu plus de pression. Le technicien français apparaissait déjà sur la sellette depuis quelques temps, ses hommes ne l'ont pas beaucoup aidé ce mardi soir. Certes, Gareth Bale et James Rodriguez étaient absents de cette rencontre, mais ces défections ne justifient en rien la médiocrité de l'équipe madrilène. Eden Hazard avait certifié avant la partie qu'il était enfin à 100% de ses moyens, mais l'international belge n'a pas réussi grand-chose face à ses compatriotes. Pourtant, les premières mèches sont allumées par le Real, avec notamment une opportunité pour Karim Benzema (5e), mais c'est bien le FC Bruges qui frappe le premier. En contre, Madrid est pris par la vivacité des attaquants adverses, et Dennis marque... en ratant son contrôle (0-1, 9e). Le Real est cueilli à froid et de tente de réagir, timidement par Luka Modric ou Toni Kroos, puis plus précisément par Raphaël Varane, dont la tête est bien écartée par Simon Mignolet (28e).

Merci Areola !

Ces illusions offensives ne peuvent masquer les lacunes défensives du bloc espagnol, et les boulevards laissés dans la profondeur. Thibaut Courtois se montre décisif (34e), mais ne peut rien pour empêcher le doublé de Dennis (0-2, 39e), après un ballon perdu dans l'entrejeu par Luka Modric... Santiago-Bernabéu gronde pour accompagner le retour des siens aux vestiaires, espérant évidemment un vrai retournement de situation par la suite. Zinedine Zidane réagit et sort Nacho pour lancer Marcelo couloir gauche, alors que Thibaut Courtois, vraisemblablement victime de maux d'estomac, permet à Alphonse Areola d'entrer. Le portier prêté par le PSG se met rapidement en valeur en remportant un face à face (54e), et amorce à sa manière la révolte.

Celle-ci se concrétise grâce au symbolique Sergio Ramos de la tête (1-2, 55e), mais ne perdure pas réellement. Et si Casemiro égalisera bien en fin de partie, de la tête encore (2-2, 85e), ce partage des points ne peut décemment pas être reconnu comme une petite victoire pour ce Real Madrid-là. Le leader de la Liga est insipide, sans créativité aucune, et vraiment navrant sur le plan défensif. Si Zinedine Zidane, l'entraîneur, a le pouvoir d'être aussi magique et imprévisible que le fut le joueur, il est alors grand temps de réaliser un miracle...