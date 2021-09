Sans Ramos, ni Di Maria

Le PSG accueille Manchester City lors de la deuxième journée des poules de la Ligue des champions pour un choc qui va prendre dès place à partir de 21h, mardi soir. Après avoir réalisé un sans-faute en Ligue 1, le club francilien espère lancer sa saison continentale face à la redoutable escouade mancunienne.Des questions élucidées ce mardi matin, alors que le groupe parisien a été dévoilé sur le site officiel du PSG. Et comme attendu, Lionel Messi et Marco Verratti figurent bien dans le groupe du club dirigé par Mauricio Pochettino, tout comme Layvin Kurzawa, qui effectue également son retour. Sergio Ramos est lui toujours absent, et Angel Di Maria purge le deuxième de ses trois matchs de suspensionMessi aussi est aussi pressenti pour débuter la rencontre face à son ancien mentor, Pep Guardiola.