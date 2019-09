Le Losc réagit à l'arrestation de ses supporters

Ce mardi soir, à partir de 21 heures, Lille sera sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam pour le compte de la 1ère journée de la Ligue des champions. Et si 2500 fans des Dogues ont débarqué aux Pays-Bas, quelques-uns d'entre eux ne pourront sans doute pas assister à cette affiche. Et pour cause, les autorités néerlandaises ont procédé à plusieurs dizaines d'arrestations, commentées dans la foulée par la formation nordiste.

"Le Losc a été informé par les autorités néerlandaises de l’arrestation de plusieurs dizaines d’individus pour des troubles de l’ordre public, notamment l’utilisation d’engins pyrotechniques et des dégradations matérielles. Le Losc a toujours condamné et lutté contre ces comportements qui ne correspondent ni à l’éthique du football ni à celle du club. Ainsi, si certains individus ont été de manière avérée les auteurs d’actes répréhensibles, alors ils seront sanctionnés, sans que ces agissements puissent être imputés à la très grande majorité de la délégation lilloise qui a parfaitement respecté les consignes d’accueil et de sécurité", peut-on lire dans un communiqué officiel.