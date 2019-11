Le Bayern s'en remet à Lewandowski

Qu'il s'appelle Arsène Wenger ou pas, le prochain entraîneur du Bayern Munich n'aura pas trop de mal à choisir son avant-centre titulaire. Comme Niko Kovac ou l'intérimaire Hans-Dieter Flick, auteur de sa première en tant que numéro un mercredi contre l'Olympiakos, le prochain coach bavarois s'appuiera assurément sur Robert Lewandoswki pour mener son attaque. Pas perturbé par le changement d'entraîneur suite à la déroute à Francfort samedi en Bundesliga (5-1), le Polonais a encore marqué. Le numéro neuf a délivré et même qualifié les champions d'Allemagne pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-0).

Avec Javi Martinez et Kimmich relancés dans le onze, ainsi que les Français Pavard et Coman titulaires, le Bayern Munich a outrageusement dominé la partie. Mais les Allemands ont longtemps manqué de réalisme face à des Grecs sans Valbuena, trop juste pour débuter. Sa a aussi longtemps repoussé les nombreuses tentatives bavaroises. Mais sur un centre de Kingsley Coman, Robert Lewandowski a fini par trouver la faille d'une volée remarquable de l'extérieur du pied droit. Son 59e but en carrière en C1 qui le place à une longueur seulement de Karim Benzema.

Cette saison, le buteur polonais marche sur l'eau. Lewandoswki a déjà marqué 22 fois en club depuis la reprise en août ! Pas un seul match de championnat ou de Coupe d'Europe sans qu'il n’ait fait trembler les filets. Le joueur de 31 ans est peut-être l'unique certitude du Bayern cette saison. Des Munichois déjà qualifiés pour la suite avec un carton plein, quatre succès en quatre sorties européennes. Et sur son premier ballon, Ivan Perisic a fait taire les quelques sifflets venus des tribunes en fin de rencontre pour le but du 2-0. Lewandowski, lui, n'aura eu que des applaudissements. Le serial buteur les mérite largement.