Le Bayern Munich sauvé par Kingsley Coman

Dans l'incroyable armada offensive du Bayern Munich, le danger vient de partout. Le PSG en avait conscience. Mais le champion de France ne s'attendait peut-être pas à être puni par un de ses anciens joueurs, Kingsley Coman. Pour la première fois depuis le début de l'été européen, l'international français a été titularisé par Hans-Dieter Flick. Et il en a profité pour justifier sa place dans un onze munichois qui n'a jamais su dicter son rythme. Préféré à Ivan Perisic, le natif de Paris a été le seul buteur de la finale de la Ligue des Champions. Mais il a surtout été le joueur munichois le plus dangereux de la partie.

Les Parisiens ont réservé un traitement de faveur à Kingsley Coman



Très actif dès le début de match, il a rapidement eu le droit à un traitement de faveur de la défense parisienne. Pour le museler, Kehrer a régulièrement eu du soutien pour le faire reculer avec une prise à deux. Une tactique qui a marché pendant une grosse demi-heure car aucun autre Munichois n'a su en profiter pour prendre les espaces. Juste avant la pause, le joueur de 24 ans a commencé sa montée en puissance. Grâce à ses débordements, il a fait mal et aurait même pu obtenir un penalty après un tirage de maillot de son vis-à-vis parisien. Pas récompensé pour ses efforts, il est revenu encore plus fort après la pause. Comme animé par la volonté de briller pour la deuxième finale de Ligue des Champions de sa carrière, Coman a été le seul joueur bavarois capable de déstabiliser la défense parisienne.

Un but qui change tout



Alors que Serge Gnabry et Robert Lewandowski étaient très attendus, le premier n'a jamais pris son envol, et le second a raté son atterrissage après une saison sur une autre planète. Pendant ce temps-là, l'ancien joueur de la Juventus a pris les commandes. A l'heure de jeu, il s'est fait oublier pour reprendre de la tête un centre de Joshua Kimmich et tromper Keylor Navas. C'était un des deux seuls tirs cadrés par le Bayern. Le seul qui a terminé au fond des filets.

Quelques instants plus tard, Kingsley Coman aurait même pu doubler la mise si Thiago Silva n'avait pas dégagé sa tentative en catastrophe devant sa ligne. Face à une très rigoureuse défense parisienne, le Français a su faire la différence. Il n'était pas l'attaquant le plus craint mais il a su le devenir au fil des minutes. Le PSG en a pris conscience mais n'a rien pu faire.