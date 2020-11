Le Bayern Munich sans Lewandowski et Neuer face à l'Atlético Madrid

Le Bayern Munich, tenant du titre de la Ligue des Champions, carbure fort dans cette édition 2020-2021. Au sein du groupe A, en compagnie de l'Atlético Madrid, du Lokomotiv Moscou, et du RB Salzbourg, le Bayern mène la danse avec 12 points et quatre victoires en autant de rencontres disputées.

Déjà qualifié en huitième de finale de la compétition, le club allemand va faire tourner, légèrement, son effectif, pour la rencontre face à l'équipe dirigée par Diego Simeone, mardi soir au Wanda Metropolitano (21 heures). Alphonso Davies, Joshua Kimmich et Corentin Tolisso sont en effet blessés. De plus, Robert Lewandowski Leon Goretzka et Manuel Neuer ne vont pas effectuer le déplacement, afin de prendre du repos dans un calendrier surchargé.

Quelques jeunes du Bayern devraient jouer, à en croire Flick

Hansi Flick

L'Atlético possède la meilleure défense d'Espagne, la deuxième meilleure attaque et un entraîneur qui amène toujours son équipe à un nouveau niveau. C'est un plaisir pour nous de jouer contre l'Atlético à Madrid", a expliqué le technicien allemand.

"Il suffit de regarder les postes et vous vous rendrez compte que les choses ne vont pas bien au poste de 6. Nous déciderons demain qui jouera à cette position. Tout le monde peut se réjouir de ce nouveau stade. Je n'y suis pas encore allé, je connais juste l'ancien stade (le Vicente Calderón ). Surtout pour les jeunes joueurs, jouer contre l'Atlético, c'est une grande expérience. Ils devraient en profiter et y laisser tout ce qu'ils ont."

En conférence de presse,a mis en avant la qualité de son futur opposant, ne s'attendant pas à une rencontre aisée. "Sondé sur la possibilité de faire jouer les jeunes joueurs de son effectif, il a ouvert la porte à ce scénario.