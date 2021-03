Le Bayern Munich ne fait pas peur à Draxler

S'il admet que défier le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions n'est pas chose aisée, Julian Draxler a foi en les capacités de son équipe de remporter la victoire lors d'une double confrontation qui s'annonce épique. "C’est un tirage qui n’est pas facile car le Bayern est une des meilleures équipes au monde. Ils ont gagné la Champions League contre nous l’année dernière. Mais nous avons aussi une très grande équipe et des joueurs incroyables, explique le milieu de terrain allemand sur le site du PSG. Je pense que ce sera un match très serré. Les détails seront importants et feront la différence. Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation. On va tout donner.", promet l'ancien joueur de Schalke.

Draxler confiant avant le Bayern

Draxler évoque aussi le duel face au Barça en 8es. Une performance dont il faudra s'inspirer face aux Munichois : "Barcelone est une grande équipe. Nous avons gagné 4-1 chez eux, où nous avons fait un match impressionnant, se souvient le joueur allemand. Avoir éliminé cette équipe nous a donné confiance. Je sens que nous sommes prêts pour la dernière ligne droite", glisse-t-il encore.