Le Barça s'est fait peur

On avait connu le Barça beaucoup plus inspiré. Face à l’adversaire le moins coté du groupe F, le Slavia Prague, les Blaugranas ont assuré l’essentiel et ne retiendront sans doute que le résultat (1-2). Une deuxième victoire consécutive qui leur permet d’être seuls en tête de leur poule avec 7 points, mercredi soir à l’issue de cette 3e journée de Ligue des champions. Car dans le jeu, ce n’était pas vraiment ça pour les joueurs d’Ernesto Valverde.

Malgré la présence de la "MSG", brillante le week-end dernier sur la pelouse d’Eibar en Liga et reconduite au coup d’envoi de cette rencontre, le Barça a vraiment bafouillé son football en République tchèque. Messi a pourtant rapidement ouvert le score, après un échange plein axe avec Arthur (1-0, 3e), laissant alors présager une promenade des Catalans. Mais c’est ensuite et surtout dans la surface de Ter Stegen que les débats se sont animés.

Griezmann discret

Le gardien allemand a dû s’interposer sur trois tentatives signées Zeleny (22e), Masopust (37e) et Olayinka (38e), avant de céder au retour des vestiaires devant Boril, qui a profité de la passivité de l’axe Piqué-Lenglet pour égaliser du droit (1-1, 50e). Mérité mais insuffisant. Quelques minutes plus tard, sur un coup franc déposé par Messi au second poteau, Suarez a effectivement vu sa reprise rebondir sur la poitrine du malheureux Olayinka (1-2, 57e).

Encore un but contre son camp en faveur du Barça qui, depuis 2017-2018, en a bénéficié de sept, indique Opta. La chance était donc de nouveau au rendez-vous pour les coéquipiers d’un Griezmann très discret, qui ont tremblé jusqu’au bout dans ce match avec une triple occasion en faveur des Praguois (86e). A l’arrivée, trois points les séparent désormais de l’Inter Milan et Dortmund, les Nerazzurri ayant de leur côté dominé les Borussen (2-0).