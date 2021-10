Cet été, le FC Barcelone a vu partir sa star Lionel Messi sous d’autres cieux. Une perte qui a fait beaucoup de mal à l’équipe catalane. Ronald Koeman, le coach, l’a reconnu et les résultats enregistrés depuis l’entame de la saison sont aussi ceux-là pour attester des difficultés que rencontre cette formation sans son génie argentin.

"Il reste encore des joueurs de qualité au Barça"

Le Barça est donc dans le dur. Pourtant, il y en a qui jugent cette situation « intéressante », à l’instar de Joshua Kimmich, le joueur du Bayern. Dans une interview au magazine belge Sport Foot/Magazine, il a confié : « Lorsque j’étais petit, je regardais le Barça pour voir Lionel Messi à l’œuvre. Mais voir l’équipe sans lui, c’est intéressant aussi. Il reste encore toujours des joueurs de qualité à Barcelone, comme Pedri et Frenkie de Jong. Et des joueurs très expérimentés comme Busquets, Depay et Ter Stegen ».



Kimmich n’est donc pas inquiet plus que cela pour le Barça. Et puis, après tout, avoir Messi dans son onze n’a pas empêché le Barça d’essuyer une grosse déroute contre le Bayern en aout 2020 (2-8). L’international allemand se souvient très bien de cette rencontre. « C’était très spécial et pas seulement à cause du résultat. En Allemagne, c’est noir ou blanc : soit on adore le Bayern, soit on le hait. Mais, ce jour-là, il s’est passé quelque chose de très étrange. Je pense que tout le monde avait envie qu’on gagne. En Allemagne et dans toute l’Europe ».