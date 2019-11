Le Barça muet contre le Slavia Prague

Le FC Barcelone restera seul leader du groupe F à l'issue de la 4e journée de Ligue des champions, mais la prestation de la troupe d'Ernesto Valverde ce mardi soir, au Camp Nou face au Slavia Prague, ne devrait pas permettre aux Blaugranas de faire taire les critiques à leur égard. Trois jours après avoir été défaits (3-1) sur la pelouse de Levante en Liga, les Catalans ont été incapables de venir à bout (0-0) d'une formation tchèque qui glane son deuxième point sur cette campagne européenne.

Avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé titulaires, les champions d'Espagne en titre se sont bien procurés de nombreuses opportunités, avec notamment un but refusé à Arturo Vidal et une frappe de Lionel Messi envoyée sur le montant du but adverse, mais la défense du Slavia a tenu bon, grâce à notamment à son gardien de but Ondrej Kolar, crédité de plusieurs interventions décisives. Au classement, le Barça compte donc provisoirement quatre longueurs d'avance sur l'Inter Milan et le Borussia Dortmund, qui s'affrontent en soirée au Signal Iduna Park.