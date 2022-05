LdC – Real Madrid, compo officielle : Ancelotti tranche pour les Français

L'impatience des supporters du Real Madrid est déjà calmée. Plus de deux heures avant le début du choc qui oppose samedi soir (21h) les Merengue à Liverpool du côté du Stade de France, Carlo Ancelotti a déjà communiqué le onze officiel madrilène. Les Français de l'effectif ne sont pas tous logés à la même enseigne puisque deux d'entre eux débuteront dans la peau de titulaires, tandis qu'un troisième sera sur le banc au coup d'envoi. Mais finalement pas de véritable surprise puisque ce sont Karim Benzema et Ferland Mendy que l'entraîneur du Real a choisi d'aligner d'entrée. Eduardo Camavinga enfile quant à lui la chasuble de remplaçant. Pour le reste, pas de surprise et c'est la grosse équipe que Carlo Ancelotti a décidé de poser sur le papier. Thibaut Courtois devant la cage, avec une défense composée de Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et donc Ferland Mendy.

Hazard et Bale remplaçants

Au milieu, l'éternel trio Casemiro-Modric-Kroos, et devant, une triplette Valverde-Benzema-Vinicius. Sur le banc, Eden Hazard, Rodrygo ou encore Gareth Bale sont présents. Le Real Madrid a donc posé ses cartes sur la table, bien décidé qu'il est à s'offrir une quatorzième "coupe aux grandes oreilles".

La composition officielle du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Jr