L’Atletico loupe le coche à Leverkusen

Comme la Juve, victorieuse plus tôt dans la soirée à Moscou (1-2), face au Lokomotiv, et ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’Atletico de Madrid avait l’opportunité de valider d’ores et déjà son ticket, ce mercredi à Leverkusen.

Peine perdue pour les Matelassiers, qui ont subi la loi du Bayer (0-2), sur un but contre son camp de Partey (41e) et une réalisation de Volland (55e).

Un résultat qui relance le club allemand, lesté jusqu’alors par trois revers, même si les Madrilènes gardent quatre longueurs d’avance sur Leverkusen et le Lokomotiv à deux journées de la fin de la phase de poules.