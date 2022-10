L'Atlético dos au mur ? Simeone n'a pas peur

"Les joueurs sont habitués à ce genre de matches. Ce n'est pas si différent de ce qu'on vit tout le temps en Liga ou en Coupe. On a toujours l'obligation de gagner. Et là, on a besoin de gagner", a tempéré l'entraîneur argentin de l'Atlético. Le match entre Bruges et Porto, à 18h45, pourrait donner des indications aux Rojiblancos sur leur avenir avant même le coup d'envoi de leur match. "On est obligés de faire un bon résultat. Donc, quoi qu'il se passe dans le match d'avant, cela viendra confirmer ce que l'on a déjà à l'esprit pour notre match", a affirmé Simeone.

"C'est une finale. Un match très important. On sait que quand on doit serrer les fesses, tout le monde est plus concentré, tout le monde donne tout. J'espère que ça va bien se passer", a abondé Yannick Carrasco en conférence de presse. Le technicien argentin s'est dit satisfait des dernières prestations de ses joueurs, vainqueurs 1-0 à Bilbao et 2-1 sur le terrain du Betis Séville, malgré un nul 1-1 contre le Rayo Vallecano. "Je sens que l'équipe est en train de progresser. Cela me plaît. J'espère qu'on pourra le montrer demain", a souhaité le "Cholo" Simeone.

Concernant son homologue sur le banc du Bayer, l'Espagnol Xabi Alonso, Simeone n'a pas tari d'éloges: "Il a été un joueur extraordinaire, un footballeur d'une classe immense. (...) Il travaille avec beaucoup d'enthousiasme, de dévouement. On voit qu'il essaye de reproduire ce qu'il mettait en place avec la Real Sociedad. Il sait très clairement comment il veut que son équipe joue", a détaillé Simeone.