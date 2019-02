L’Atlético assomme la Juve

La Juventus est au bord du précipice et sera condamnée à l’exploit, dans trois semaines en Italie. Sa visite au Wanda Metropolitano, mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions, a très mal tourné (2-0). Alors qu’ils avaient su préserver l’essentiel pendant plus d’une heure, avec l’aide de la VAR, les Bianconeri ont vu cette double confrontation pencher nettement en faveur de l’Atlético Madrid qui, en cinq minutes, a pris une très sérieuse option sur la qualification.

Tout a basculé dans le dernier quart d’heure. Après avoir vu l’arbitre refuser un but à Alvaro Morata (70e), pour une poussette sur Giorgio Chiellini qui n’a pas échappé aux caméras, les Colchoneros ont trouvé la faille, par deux fois sur coup de pied arrêté. Un corner de Thomas Lemar mal repoussé par Mario Mandzukic a d’abord permis à José Gimenez d’ouvrir le score (1-0, 78e), puis un coup franc d’Antoine Griezmann est retombé dans les pieds de Diego Godin, en angle fermé (2-0, 83e).

"On savait que ça allait être un gros match et ce sera pareil au retour, donc il faudra aussi bien le préparer, a réagi l’attaquant français, qui reste prudent, sur l’antenne de RMC Sport. On a essayé d’attaquer sans laisser trop d’espaces derrière nous parce qu’avec Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo, c’est dangereux. Le but annulé d’Alvaro Morata nous a aidés à aller de l’avant. On a poussé plus, on a essayé de prendre le jeu en main. Et puis on a aussi fait un gros match défensivement."

Matuidi: "Rien n'est joué"

Les attaquants turinois n’ont effectivement pas eu grand-chose à se mettre sous le pied. S’il a été le premier à s’illustrer, sur un coup franc puissant sous la barre détourné par Jan Oblak (9e), "CR7" est resté discret. Jusqu’à la 93e minute et cette tête, à l’arraché, qui aurait pu tout changer en vue des retrouvailles à l’Allianz Stadium. Federico Bernadeschi, auteur d’une lourde frappe, a également buté sur le gardien slovène (89e). Mais il en aurait fallu plus pour inquiéter cette équipe de l’Atlético.

"On aurait aimé faire un meilleur match, a commenté le milieu tricolore de la Vieille Dame, Blaise Matuidi. On a joué contre une équipe très regroupée qui opérait en contres, on savait que ça allait être compliqué et ça l’a été. Mais on aurait pu faire mieux. On a subi quelques contres, mais on prend deux buts sur coups de pied arrêtés alors qu’on savait qu’ils étaient bons dans ce domaine. Après, rien n’est joué, il faut rester positif. On a un match chez nous et on ne va rien lâcher jusqu’au bout."

La note aurait pu être plus salée pour la Juve. Les joueurs de Diego Simeone auraient pu trouver la faille bien plus tôt. Au retour des vestiaires, un Diego Costa lancé dans la profondeur par "Grizi" s’est complètement loupé devant Wojciech Szczesny (51e). Et il s’en est fallu de très peu pour que le champion du monde, d’un subtil lob, ne trompe le gardien polonais dans la foulée (53e). Seul point noir pour l’Atléti: les cartons jaunes de Diego Costa et Thomas Partey qui seront suspendus au retour.