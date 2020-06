L’ambitieux pacte des joueurs du PSG

Depuis une semaine, les champions de France sont de retour des Camps des Loges. Privé de compétition pendant plus de trois mois, comme tous les clubs français, le PSG commence à se préparer pour les échéances restantes de l’exercice 2020/2021. Dans le pire des cas, l'équipe de la capitale en aura trois à négocier (finale de la Coupe de la Ligue, celle de la Coupe de France et les quarts de C1). Et si tout va bien, et que les succès sont au rendez-vous, il y en aura finalement cinq à livrer et un potentiel quadruplé à aller chercher. Un très beau programme et que les Franciliens ont hâte de pouvoir vivre.

Ce mois de compétition est excitant, mais il y a une épreuve qui obsède plus que tout les hommes de Thomas Tuchel. En privé, à travers notamment des discussions sur leur groupe WhatsApp, ils se sont promis de tout faire pour la remporter, à savoir la Ligue des Champions. Qualifié pour les quarts de finale de cette C1 pour la première fois depuis quatre ans, Kylian Mbappé et consorts sont déterminés à aller au bout cette fois-ci. Une volonté farouche qu’ils auraient matérialisée par un pacte entre eux, si l’on en croit ce que révèle Le Parisien. C’est tout pour la Coupe aux grandes oreilles, et il faudra aller la chercher quoi que ça en coûte et peu importe les adversaires qui se dresseront sur le chemin.

Neymar en chef de file

Neymar, la star de l’équipe, a déjà exprimé publiquement son envie de soulever ce prestigieux trophée. Avec Angel Di Maria, il est le seul élément de l’effectif parisien à avoir déjà eu cet honneur par le passé. Mais, il lui tient à cœur de remonter sur le toit de l’Europe, et il a bon espoir que cette envie soit aussi le moteur qui boostera le reste de ses coéquipiers. Même ceux qui sont appelés à quitter le club à court terme, à l’instar de Thiago Silva. Maintenant que le but ultime est clairement identifié, il ne reste plus qu’à tout mettre en œuvre pour l’accomplir et marquer l’histoire du club.

