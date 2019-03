L'Ajax pulvérise le grand Real !

Comme si la semaine noire des deux Clasicos perdus coup sur coup face au rival barcelonais, en Coupe du Roi (0-3) puis en Liga (0-1), ne suffisait pas. Le Barça est passé par là et a fait sans doute plus mal qu’il n’y paraît à son éternel rival, condamné à conserver sa Ligue des champions pour ne pas vivre une saison blanche.

Mais c’est un véritable cauchemar que le Real Madrid, malgré son avantage du match aller (2-1), va vivre lors de ce huitième de finale retour face à l’Ajax Amsterdam. A commencer par cette première période en enfer, où Raphaël Varane aurait pourtant pu inscrire sur deux occasions franches (4e, 17e) un doublé en position d’avant-centre, s’il n’avait pas notamment touché la barre dès l’entame de match. Deux opportunités nettes sur le but néerlandais, mais suivies derrière par deux buts des visiteurs…

Tadic, c'était Bergkamp !

Le premier intervient, sous l’effet du pressing, sur une perte de balle de Toni Kroos, lourde de conséquence avec ce débordement de Dusan Tadic, qui offre un ballon de but parfait à Hakim Ziyech (0-1, 7e). Le second est une sanction encore plus immédiate du manque de réalisme madrilène : Tadic régale et humilie Casemiro d’une roulette géniale, avant de délivrer un nouveau caviar à David Neres, qui double la mise (0-2, 18e). Un deuxième but qui change tout, puisqu’à cet instant, le Real est éliminé et frise déjà le K.-O. sur une nouvelle tentative de Neres (22e) quand ce n’est pas Thibaut Courtois qui retarde l’échéance devant Ziyech (35e). Sous les yeux d’un Sergio Ramos, qui ne pourra que regretter son carton jaune présomptueux de l’aller, la fébrilité gagne les rangs de son équipe, qui n’ose plus toucher un Tadic "zidanesque"… Ou au moins digne de Bergkamp !

Pour ne rien arranger, ce sont coup sur coup Lucas Vazquez et Vinicius Jr, le plus dangereux côté Real, qui doivent quitter la pelouse sur blessure, remplacés respectivement par Gareth Bale (29e) et Marco Asensio (35e). Le Gallois touche à son tour le montant en débordement (42e). Quand ça ne veut pas !

Rien n’y fait… Ni le discours de Solari au coaching amputé, ni la seconde période ne sauveront ces Merengues en fin de cycle. Asensio (49e) ou Karim Benzema, capitaine impuissant pour son 112e match de C1 (record de Thierry égalé, ndlr) n’y peuvent rien (58e). En face, Frenkie de Jong épate déjà toute l’Espagne du football, avant de rejoindre le grand Barça la saison prochaine…

Le triple champion a perdu son aura. Et Tadic se charge de décrocher les étoiles sur une lucarne d’anthologie que la VAR ne refusera pas, malgré un doute sur un ballon passé en touche (0-3, 62e). La réduction du score d’Asensio restera anecdotique (1-3, 70e) dans un stade qui se vide à vingt minutes du coup de sifflet final, avant de se lever et d’applaudir le coup-franc direct et totalement excentré de Lasse Schöne qui vient dépoussiérer l’autre lucarne de Courtois (1-4, 72e). Une nouvelle jeune génération de l’Ajax signe la fin d’une autre génération vieillissante à Madrid, présent dans le dernier carré depuis huit saisons (*). C’est le "football total" retrouvé d’Amsterdam qui ouvre les portes des quarts pour la première fois depuis seize ans. Quelle performance !

----------------------------------

(*) La dernière élimination du Real en 8e de finale remonte à la saison 2009-2010 face à l’OL (1-0, 1-1).