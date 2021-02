La révélation étonnante de Ferland Mendy après son but

Auteur d'un but sublime à Bergame, face à l'Atalanta, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, Ferland Mendy fait une révélation étonnante. Le latéral gauche français du Real, buteur en fin de partie face à une Dea réduite à dix d'un magnifique enroulé, était tellement surpris par sa propre réalisation qu'il ne savait pas comment la célébrer. "Sur le moment (du but) j’étais très content, a-t-il confié en zone mixte au micro de RMC. Je ne savais même pas quoi célébrer vu que c’est mon premier but en Ligue des champions. Le principal c’est qu’on ait gagné le match, après c’est un plus pour moi d’avoir marqué." L'ancien Lyonnais a aussi évoqué son intégration réussie à Madrid.

"Il y a une communion, je me sens très bien là-bas, je m’entends très bien avec tout le monde, confie-t-il. Ils étaient tous contents pour moi ce soir." Le Real a eu beaucoup de mal en Lombardie avec une équipe très diminuée par de multiples blessures. "C’est vrai que par moments on a manqué d’idées mais ils ont bien joué le bloc bas, c’était compliqué de trouver des intervalles et des passes en profondeur (...) Le retour? Honnêtement, on sait qu’à onze contre onze ils ne joueront pas de la même manière."