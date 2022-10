L’Olympique de Marseille se déplace à Francfort, ce mercredi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Si l’OM garde son destin en mains, l’ancien défenseur du club allemand, Simon Falette, met en garde les Marseillais, qu’il avait croisés lors de l’édition 2018-2019 de la Ligue Europa. Battu (0-1) au Vélodrome à l’aller, l’OM va devoir réaliser une grande performance, selon celui qui évolue aujourd’hui à Hatayspor.

« Très difficile pour l'OM »

« Ça va être très difficile pour l'OM. Francfort revient très bien et est désormais quatrième en championnat. Il y a vraiment une ambiance magique, avec des supporters qui font partie des plus chauds d'Allemagne. Ils sont imprégnés de foot, et le stade est tout le temps plein. C'est incroyable », a estimé l’international guinéen de 30 ans dans les colonnes du quotidien La Provence. Au contraire de l'OM, l'Eintracht reste sur deux larges victoires et suit une trajectoire ascendante dans son championnat.