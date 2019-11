La Juventus déjà en huitièmes

Il y a deux semaines à domicile, les Bianconeri avaient eu bien du mal à arracher les trois points, renversants face à un Lokomotiv à la mécanique bien huilée grâce à un doublé de Dybala dans le dernier quart d’heure (2-1). Ce mercredi, il en a été de même, et plus encore, en terrain russe. A Moscou en effet, les Turinois ont dû attendre le temps additionnel pour faire la différence grâce à un Douglas Costa lancé sur le tard dans la bataille (1-2).

Auparavant, les visiteurs italiens avaient eu tôt fait de prendre l’avantage, sur un coup franc de Ronaldo mal lu par le portier adverse et poussé au-delà de la ligne de but par un Ramsey opportuniste (0-1, 4e). Seulement les Moscovites avaient aussitôt réagi ou presque, par le biais de l’incontournable Miranchuk, déjà buteur à l’aller dans le Piémont (1-1, 12e). Et les locaux, dès lors, de prendre l’ascendant dans le jeu.

Après avoir laissé passer l’orage, les Transalpins ont petit à petit resserré les rangs pour s’épargner une douche froide. Puis la baraka de Szczesny a fait le reste quand Bonucci s’est chargé de repousser sur sa ligne une reprise bien sentie de Joao Mario (78e). Douglas Costa venait alors d’entrer en jeu. Avec le dénouement que l’on sait et cette finition pleine de sang-froid face au dernier rempart russe dans le temps additionnel (1-2, 90e+3). Voilà la Juve qualifiée pour les huitièmes de finale de la C1, avec deux matches de poule à disputer encore. L’Atletico de Madrid peut en faire autant dans la soirée en cas de succès à Leverkusen.