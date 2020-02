La demande particulière du Borussia pour Erling Haaland

Erling Haaland est la nouvelle star du football mondial. Il l’a encore prouvé mardi soir en étant le principal artisan du succès du Borussia Dortmund contre le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Malgré cet exploit, et aussi ses brillantes performances accumulées depuis l’entame de la saison, le Norvégien souffre d’un manque de notoriété. Tout au moins auprès de ceux qui s’occupent des comptes certifiés sur le réseau Twitter. La preuve ; il n’en possède pas encore un.

Hey @Twitter, don’t you think it’s about time to verify him? 🧐 https://t.co/dO9lj1vUnr

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 19, 2020