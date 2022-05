La belle phrase de Klopp sur Thiago Alcantara

L'équipe de Klopp est en quête d'un possible quadruplé le mois prochain, avant d'affronter Villarreal en demi-finale retour de la Ligue des Champions demain. L'ancien joueur du FC Barcelone a redécouvert son meilleur niveau à Anfield cette saison après un début de carrière perturbé par des blessures à Liverpool en 2020/21. Klopp s'est appuyé sur le joueur de 31 ans comme un joueur clé dans la suite de la saison, et il n'a aucun doute sur ses capacités.

Klopp louange Thiago

"Dans la forme où il est, Thiago pourrait jouer pour n'importe quelle équipe dans le monde", a-t-il louangé selon les rapports de BBC Sport. "Non seulement il y jouerait, mais il en serait le footballeur exceptionnel". "Tout ce dont Thiago a besoin, c'est d'être en forme et d'acquérir un certain rythme, ensuite il montre son meilleur. Tant qu'il est dans la bonne forme, il montre à tout le monde à quel point il est bon".

Malgré son retour aux sommets en courant les matchs au niveau de la Premier League et de la Ligue des Champions, Thiago n'est pas le premier choix de Luis Enrique et de l'Espagne. La Roja a déjà obtenu sa place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais Thiago n'a pas rempli 90 minutes en équipe nationale depuis plus de deux ans. "L'Espagne a beaucoup d'options et est une équipe incroyablement talentueuse", a ajouté Klopp. "En ce moment, Thiago montre son meilleur football et est un footballeur exceptionnel".