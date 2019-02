La 600e de Ramos avec les Merengues 

Si la Casa Blanca a perdu sa star absolue avec le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus l'été dernier, Sergio Ramos reste plus que jamais le joueur le plus emblématique du Real Madrid sous le maillot duquel le rugueux et à la fois si efficace défenseur s'apprête à disputer ce mercredi soir, sur la pelouse de la Johan-Cruyff Arena (21h), un 8e de finale de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam, qui sera aussi son 600e match en carrière !

Un total impressionnant pour le champion du monde (2010) et double champion d'Europe (2008, 2010), également sélectionné à 161 reprises avec l'équipe d'Espagne, et qui n'aura jamais que 33 ans le mois prochain. De quoi laisse encore de belles perspectives au patron du vestiaire merengue, 7e joueur le plus capé dans l'histoire du Real et bien décidé à ajouter une nouvelle ligne à un palmarès déjà riche de... 20 titres décrochés avec son club. L'appétit reste en tout cas intact, si l'on se réfère à ce cliché tout sourire publié sur Instagram et que le joueur accompagne du commentaire suivant : "La Ligue des champions nous a manqué ! #HalaMadrid"