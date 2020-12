Kylian Mbappé stoppe sa série noire

La traversée de désert de Kylian Mbappé en Ligue des Champions est terminée. Au bout de presque un an sans le moindre but mis dans la compétition phare de l’Europe, l’attaquant du PSG a fini par retrouver le chemin des filets. C’est face à une équipe turque, à savoir le Galatasaray, que sa disette avait commencé. Et c’est face à une équipe turque qu’elle s’est achevée ce mercredi à l’occasion de l’opposition contre l’Istanbul Basaksehir.

L’international français a trouvé la faille à la 42e minute en transformant un pénalty que son coéquipier Neymar avait provoqué. Auparavant, il avait délivré une passe décisive pour son partenaire brésilien (38e). Grâce à leurs deux stars offensives, les champions de France menaient par trois buts d’écart à la pause.

20 - A 21 ans & 11 mois, Kylian @KMbappe 🇫🇷 est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 20 buts en Ligue des Champions, devançant de 9 mois l’ancien recordman : Lionel Messi (22 ans & 8 mois). Pressé.#PSGIBKF pic.twitter.com/3Qo13CgqAY — OptaJean (@OptaJean) December 9, 2020

Mbappé fait mieux que Messi

Cette réalisation de Mbappé est sa 20e en C1. Un total qu’il a accompli à seulement 21 ans et 11 mois. C’est un record en la matière. La précédente meilleure marque était détenue par Lionel Messi. Le stratège du FC Barcelone avait atteint la barre en question à 22 ans et 8 mois. Raul est troisième de ce classement (22 ans et 297 jours). Pour rappel, l’ex-prodige de Bondy avait inscrit six buts lors de ses six premières titularisations en Ligue des Champions. C’était en 2016/2017 avec son ancien club de Monaco.