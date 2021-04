Kylian Mbappé, nouvelles rassurantes !

Le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino ont confirmé ce vendredi que Kylian Mbappé manquerait la réception de Lens, samedi (17 heures). Le champion du monde français souffre d'une contracture au mollet. « On espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra être avec nous le plus rapidement possible", a expliqué le technicien argentin en conférence de presse. L’entraîneur du PSG refuse la thèse d’un surmenage, rappelant que toute décision concernant sa star était le fruit d’une réflexion collégiale avec le staff performance, le staff médicale et le joueur, dont le ressenti est important. « On a parlé de cela avec le staff performance et le staff médical, ainsi qu’avec lui. Contre Metz, nous l’avons vu courir comme s’il volait. Il a été ménagé face à Angers après. Je pense qu’il a été parfaitement géré. Mais il a pris un coup, ça peut se produire n’importe quand dans n’importe quel match. Ce coup a entraîné un déséquilibre qui a amené à ce petit souci au mollet. »