Krépin Diatta (FC Bruges) regrette son rouge / Ligue des Champions

Verre à moitié plein ou verre à moitié vide ? A l'image du résultat nul (1-1) ramené par le FC Bruges de Galatasaray, Krépin Diatta a de quoi hésiter. Si son but dans le temps additionnel a permis aux Blauw-Zwart d'arracher un point ce mardi soir lors de la 5eme journée en Ligue des Champions et de garder leur troisième place au classement du groupe A, l'international sénégalais n'a pas terminé la rencontre : déjà averti, le héros malheureux du soir a été exclu après avoir enlevé son maillot au moment de célébrer son but.

Krépin Diatta : « Bête de prendre le rouge comme ça »

« C’était un but très important mais l’équipe a encore montré un très bon état d’esprit. Ce n’était pas facile face à ce public. Notre équipe est solide et on a pris ce point très important, a déclaré Krépin Diatta à l'issue de la rencontre. Le carton rouge ? Ce n’était pas un excès d’euphorie. Ce n’était pas un match facile car à chaque fois que je touchais le ballon, on me criait dessus. Je voulais montrer que j’étais encore dans le match et je pense que c’était la bonne réponse. C’était bête de prendre le rouge comme ça. »

Aurier réveille les Spurs

Egalement averti plus tôt dans cette rencontre mouvementée,que son coéquipier sénégalais, avec une expulsion dans les arrêts de jeu, pour avoir arraché le poteau de corner. D'autres internationaux africains se sont illustrés plus positivement mardi soir :, récemment rappelé en équipe nationale, a confirmé sa bonne forme en ouvrant le score à Tottenham, avant de subir le réveil des Spurs, incarné notamment par Serge Aurier, passeur décisif sur la réduction du score puis buteur pour le 3-2 (score final : 4-2).