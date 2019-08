Krasnodar: Coup dur pour Cabella ?

Mercredi soir, le FK Krasnodar a sans doute dit au revoir à la Ligue des champions cette saison, balayé (4-0) par l'Olympiakos au Pirée en barrage aller, avant le match retour en Russie. Une rencontre qui s'annonce nécessairement très compliquée pour les Taureaux, car leur joueur vedette, Rémy Cabella, pourrait bien manquer à l'appel.

Et pour cause, le milieu de terrain offensif formé à Montpellier et passé par l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne, s'est blessé au genou gauche durant la partie. L'international tricolore a été contraint de laisser sa place avant la demi-heure de jeu, et devra rapidement passer des examens médicaux pour connaître la nature des maux dont il souffre.