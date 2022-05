Klopp critique la pelouse du Stade de France

"Habituellement, quand on dit que la pelouse a l'air neuve, c'est une bonne nouvelle. Cette pelouse date d'hier (rires). Ce n'est pas la meilleure nouvelle, mais c'est pour les deux équipes", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse. "Quelqu'un a pensé que c'était une bonne idée de changer de pelouse un jour avant le match. C'est une idée... intéressante, pour être honnête, mais c'est comme ça", a-t-il poursuivi. "On peut voir les lignes où ils ont mis de nouveaux morceaux de pelouse, ce n'est pas à quoi nous sommes habitués. (...) J'ai vu les arbitres, la bonne nouvelle, c'est que le ballon rebondit normalement", a expliqué l'ancien entraineur de Dortmund.

En 48 heures chrono, jusqu'à mercredi soir, 8.800 mètres carrés de pelouse, "élevée" à Barcelone, ont été installés dans l'enceinte dyonisienne, une opération qui a coûté entre 300.000 et 500.000 euros. La précédente aire de jeu a été enlevée après la finale de la Coupe de France le 7 mai. Elle n'a pas pu être remplacée avant le concert du groupe Indochine, le 21 mai.

"Les deux équipes (Real et Liverpool, NDLR) sont des équipes techniques. Dans un monde idéal, on souhaiterait la meilleure pelouse qu'on n'ait jamais vu et ce n'est pas le cas. Je ne sais pas à quelle point elle est mauvaise ou bonne", a insisté Klopp. "Ça n'a pas diminué ma motivation d'un pour cent. Je suis très heureux d'être ici. Du moment que les deux équipes ont les mêmes circonstances, ça me va", a-t-il conclu.