Juventus: Une liste sans Mandzukic, Can ni Chiellini

Poussés vers la sortie cet été, Mario Mandzukic et Emre Can ne font pas partie de la liste de 31 joueurs retenus par l’entraîneur turinois Maurizio Sarri pour disputer la Ligue des champions.

Giorgio Chiellini, victime d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou lors d’un entraînement et qui devrait être absent pendant six mois, n’en sera pas non plus.

Blaise Matuidi et Adrien Rabiot font en revanche bien partie de cette liste.

La liste de la Juventus:

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon