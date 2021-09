Massimiliano Allegri a confirmé que Paulo Dybala et Alvaro Morata manqueront le match de Ligue des Champions de la Juventus contre Chelsea, suite aux blessures subies contre la Sampdoria. La deuxième victoire consécutive des Bianconeri en Serie A a eu un coût, puisque Dybala et Morata ne participeront pas à la rencontre du Groupe H contre les champions d'Europe en titre.

Allegri a un plan

Dybala a ouvert le score et la Juve est remontée à la 9e place de la Serie A, à huit points du leader Milan, en battant la Sampdoria 3-2. Pourtant, Allegri ne semblait pas trop préoccupé par l'absence des deux attaquants. "Nous verrons comment jouer contre Chelsea sans Dybala et Morata", a-t-il déclaré. "Ce n'est de toute façon pas un match décisif. Les matchs clés pour la qualification sont ceux contre le Zenit." Manuel Locatelli a parlé à DAZN de la blessure de Dybala : "J'espère que ce n'est rien de grave. C'est notre grand champion et nous espérons qu'il sera de retour le plus rapidement possible."