Juventus-Allegri: "L'Atlético joue un football très agressif"

C'est l'un des chocs de ces huitième des finales en Ligue des champions. Mercredi soir, l'Atlético Madrid reçoit la Juventus Turin pour le match aller et Massimiliano Allegri a été invité par la presse à évoquer son futur adversaire.

"C'est une double confrontation face à une équipe très physique. L'Atlético joue un football très agressif à domicile, a commenté l'entraîneur de la Vieille Dame vendredi soir après le succès de cette dernière devant Frosinone en Serie A (3-0). Comme nous, c'est une équipe qui a connu de grands résultats les années précédentes sur la scène européenne (deux finales perdues en 2014 et 2016 pour l'Atlético et en 2015 et 2017 pour la Juve, ndlr). C'est donc un match ouvert, nous avons autant de chances de nous qualifier qu'eux."

Et Allegri d'informer les journalistes quant à une partie de ses intentions pour cette première manche en Espagne. "La première chose sera de marquer un but à Madrid, a-t-il affirmé. Marquer à Madrid sera décisif pour notre qualification." Le match retour est lui prévu à Turin, le mardi 12 mars.