Anthony Lopes (gardien de l'OL) : "On savait qu'on avait les ressources pour marquer un but ici. Ensuite, on a été très costauds et solidaires pour ne pas encaisser ce troisième but. On n'a pas été récompensés vendredi dernier (en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, ndlr), aujourd'hui on est récompensés de tous nos efforts depuis la reprise. Il nous faut sortir des grands d'Europe, on sort une équipe avec des grands noms. On sait que, quand on pense collectivement, on est récompensés. C'est la fête, mais ça reste mesuré. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Sur un match, tout est possible. On a l'ambition d'aller loin. En sortant cette Juve, on a le droit de voir plus haut, même si beaucoup de personnes n'y croient pas. On y croit dur comme fer. Pour aller au bout, il n'y aura que des gros sur notre chemin. On verra bien à Lisbonne. »





Léo Dubois (défenseur de l'OL) : "C’est vrai qu’on a eu peur au vu de la physionomie du match. Mais on savait qu’en marquant un but, on se mettrait dans de bonnes dispositions pour se qualifier. Je pense qu’on a fait un bon match. Il ne faut pas oublier que c’est le champion d’Italie qui était en face. Donc on est très satisfaits de notre prestation et d’aller à Lisbonne (…) Je pense qu’on est conscients du résultat qu’on a fait. On a les qualités pour aller jouer ces quarts. Il faut qu’on y aille avec toutes nos convictions. On est contents et aussi soulagés de faire partie des 8 meilleurs d’Europe (…) On a eu pas mal de temps pour préparer ces deux matches. Le premier, on l’avait bien abordé aussi. On a répondu présent. Et là, on peut tous être fiers de nous".

Juninho (directeur sportif de l'OL) : "Oui, c’est un exploit. On est très content pour les joueurs et les supporters. L’équipe a montré beaucoup de maturité, même si par moments on a souffert. Aucune équipe française n’a réussi à sortir la Juve sur une rencontre à élimination directe. Ça prouve qu’on a beaucoup évolué depuis l’année dernière. Face au PSG, on n’a pas eu beaucoup de chance. Aujourd’hui, marquer d’abord nous a soulagés, mais on est heureux de l’issue finale (…) Aujourd’hui, on a une équipe. On avait du talent, mais on ne posait pas trop de difficultés à l’adversaire. Là, on commence à dégager quelques chose ensemble".

Rudi Garcia (entraîneur de l'OL) : "Je me rends bien compte de l’exploit. Je sais où on est. Je suis venu quelques fois ici avec l’AS Roma. Jouer contre la Juve, non seulement c’est le meilleur club d’Italie, mais c’est aussi une équipe qui voulait gagner la Ligue des Champions. Elle a aussi un extraterrestre dans son effectif. On l’a encore vu ce soir. Malgré ça, on a été très bien en première période. Le pénalty qui leur a été accordé est totalement injustifié. En deuxième période, on a plus souffert jusqu’à ce que Dembélé et Reine-Adélaïde entrent et nous donnent un deuxième souffle. Mais c’est ça aussi la victoire d’un groupe. Je suis content pour mes joueurs, pour mon président et pour Juni. On voulait être à Lisbonne et on y est. Je suis fier pour nos supporters et pour Lyon. Ce que j’ai dit à mes joueurs ? Qu’il y avait un match à préparer dès samedi prochain. Ça va venir vite. Ça va continuer. Il ne faut pas qu’on s’arrête en si bon chemin. On restera outsiders et ça nous va bien".