Jürgen Klopp (Liverpool) fâché tout rouge

Déçu par l'élimination de son équipe en 8es de finale de C1, le coach des Reds a estimé que l'Atlético avait les moyens de produire un jeu plus attractif. Le club madrilène a sorti le champion en titre après un succès mémorable en prolongations à Anfield (2-3). Les Reds avaient pourtant largement dominé les débats. Au grand dam de Klopp.

Jürgen Klopp insisted #LFC will 'come again' in the @ChampionsLeague after their defence of the title was ended. https://t.co/oBxLgukjK9

— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020