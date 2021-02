Joao Félix veut s'assoir à la table de Mbappé et Haaland

Kylian Mbappé a signé une prestation majuscule sur la pelouse du Nou Camp en huitième de finale aller de la Ligue des Champions avec un triplé lors du succès du PSG contre le Barça (1-4). Le lendemain, sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Haaland avait répondu par un doublé ainsi qu'une passe décisive délivrée afin d'aider son équipe à s'imposer sur la pelouse du FC Séville (2-3). L'attaquant avait expliqué qu'il avait été motivé par le match réalisé par le natif de Bondy. Ce mardi soir, un troisième joueur sera attendu au tournant : João Félix, recruté pour la somme de 126 millions d'euros par l'Atlético de Madrid à l'été 2019. De fait, il disposera de l'occasion idéale afin de démontrer sa valeur à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea (21 heures).



"On parle toujours de mon prix"

Au cours de la saison actuelle, le natif de Viseu n'a pas su offrir de régularité dans ses performances, même si son niveau est parvenu à un pic élevé en novembre-décembre. Dans un entretien accordé à The Telegraph, il a confié son état d'esprit au sujet de son arrivée dans l'effectif de Diego Simeone.Parfois, c'est difficile, mais j'essaye de vivre avec de la meilleure façon."Soulignant la "grande influence" que représente Cristiano Ronaldo, son capitaine en sélection, l'attaquant aspire à faire croître son niveau, comme Kylian Mbappé et Erling Haaland.. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives cette saison, il aura l'occasion, face au Chelsea de Tuchel, de répondre à son tour aux grandes attentes autour de lui.