Inter Milan-Sanchez: "On a les joueurs pour battre le Barça"

Alexis Sanchez a quitté Manchester United pour l'Inter Milan. Le Chilien a récupéré le numéro de Mauro Icardi et compte manifestement frapper un grand coup dès la phase de groupes de la Ligue des champions, notamment face au FC Barcelone (2e journée). "C'est toujours une occasion spéciale de jouer contre Barcelone. J'ai vécu beaucoup de belles choses là-bas, j'ai eu de supers coéquipiers. Ce sera un match difficile mais nous devons croire en notre groupe. On a les joueurs pour gagner contre le Barça et on va se battre", a-t-il expliqué sur le site du club.