Arrivé pour la somme de 40 millions d'euros, Achraf Hakimi est la recrue la plus chère de l'Inter Milan lors du dernier mercato. En retard sur ses temps de passage statistiques du Borussia Dortmund avec 1 but et 3 passes décisives en 12 matchs, l'international marocain a vu son entraîneur l'aiguillonner avant le périlleux déplacement à Mönchengladbach, mardi en Ligue des Champions. "En Italie, les niveaux de pression, d'attente et d'exigence sont plus élevés qu'en Allemagne et en Premier League, surtout dans des équipes comme l'Inter", a déclaré Antonio Conte en conférence de presse.



"C'est un garçon avec un grand potentiel, mais il doit apprendre à comprendre qu'il y a un nouveau niveau d'exigence ici", a ajouté le technicien italien à l'attention du Lion de l'Atlas. Contre Gladbach, les Nerazzurri n'auront pas le droit à l'erreur : avec deux points en quatre matchs, la victoire est impérative pour ne pas abandonner toute chance de qualification pour les huitièmes de finale. Candidat à une place dans le onze de départ, Hakimi a pour lui d'avoir toujours gagné contre cet adversaire lorsqu'il évoluait au Borussia Dortmund.