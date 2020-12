Ilicic, symbole de l'espoir qui anime l'Atalanta

La semaine passée, pour la première fois depuis son quadruplé lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions à Valence, Josip Ilicic a marqué. Et c'est dans un match au moins aussi important que le Slovène a fait trembler les filets. Sur la pelouse de Liverpool, il a ouvert le score pour permettre à l'Atalanta Bergame de ramener les trois points de son voyage à Anfield. Ce résultat inespéré a permis aux hommes de Gian Piero Gasperini de se relancer dans la course aux huitièmes de finale. Avec sept points en quatre matchs, ils peuvent s'offrir une véritable finale contre l'Ajax Amsterdam en cas de victoire contre Midtjylland ce mardi. Un scénario aussi inespéré que le retour de l'attaquant de 32 ans.

Ilicic au repos en Slovénie pendant que l'Atalanta participait au Final 8 de la C1

L'an passé, ses 30 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues avaient joué un rôle important dans l'incroyable saison de l'Atalanta Bergame. Mais le confinement lui avait fait perdre pied. D'abord absent à cause d'une blessure à la cheville, Josip Illicic avait finalement été autorisé à prendre du repos pour rentrer en Slovénie. Si certains médias italiens évoquaient une dépression, le motif et la durée de son indisponibilité étaient alors inconnus. Lors du Final 8 de la Ligue des Champions, le natif de Prijedor a beaucoup manqué à son équipe. « Ilicic est fondamental pour nous. C'est comme si Dybala manquait à la Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter » illustrait même son entraîneur. A ce moment-là, il n'était même pas certain de revoir un jour l'international slovène sur une pelouse de Ligue des Champions...

« Si on le récupère, on sera plus fort »

Josip Ilicic est finalement revenu à l'entraînement au mois de septembre. Sa réintégration a été progressive. « J'étais très sceptique sur le fait qu'il puisse revenir à son niveau antérieur, cela ne me semblait pas simple. Mais aujourd'hui, j'y crois davantage, l'évolution observée depuis deux semaines est vraiment notable. Il s'entraîne avec l'équipe. Si on le récupère, on sera plus fort » dévoilait Gian Piero Gasperini il y a quelques semaines. L'attaquant a regagné la confiance de son entraîneur et a eu le droit de revenir au jeu lors d'une défaite à Naples à la mi-octobre. Depuis, il n'est plus sorti du groupe bergamasque et a même eu le droit à six titularisations toutes compétitions confondues. Après les terrains, le joueur de 32 ans a finalement retrouvé le chemin des filets adverses contre Liverpool. Ce but face aux champions d'Angleterre va l'aider à reprendre confiance et ranime les espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de son équipe. Plus qu'un joueur important, la Dea vient peut-être de trouver le supplément d'âme qui pourrait faire la différence dans le duel avec l'Ajax.