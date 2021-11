Hakimi, le meilleur latéral droit du monde

🔴🔵 Achraf Hakimi a encore régalé face à Séville hier soir !

🔥 Alors, on vous a compilé un florilège de ses plus belles actions !

💥 Et il s'est montré très dangereux face à la cage de Bono ! pic.twitter.com/2F1Pw6V5Oa

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 28, 2021

1 - Achraf Hakimi est le premier joueur à marquer lors de ses débuts avec Paris en Ligue 1 depuis Metehan Guclu en avril 2019 contre Nantes. Il est le 2e Marocain à marquer pour le PSG dans l'élite après Talal El Karkouri en décembre 2002. Missile.🚀 #ESTACPSG pic.twitter.com/zlLOkUn2XA

— OptaJean (@OptaJean) August 7, 2021

Frais et dispos après sa suspension purgée lors de PSG - Lille (2-1), Achraf Hakimi va plus que jamais pouvoir faire parler ses jambes de feu à Leipzig. C'est évidemment ce que souhaitent, en tout cas, tous les supporters parisiens, confortés par le récent sondage de la FIFA : Hakimi est le meilleur latéral droit de la planète,(qui ne recueille que 35% des suffrages), Joao Cancelo, Dani Carvajal et Kyle Walker. Sauf qu'après un mois de septembre tonitruant, qui faisait de lui la meilleure recrue du Paris Saint-Germain malgré des concurrents pour le moins luxueux, Hakimi a un peu baissé de pied. Au-delà de son expulsion à Marseille, ses montées ravageuses sont beaucoup moins nombreuses.Depuis son doublé décisif arraché à Metz (1-2) fin septembre, son statut est toujours aussi indiscutable. Ménagé face à Angers, où il n'était entré qu'en fin de match (2-1) après son retour de sélection, il a toujours été titulaire lors des autres rencontres. Mais il fait peut-être partie de ceux pour qui l'installation de Lionel Messi, petit à petit, au sein du collectif parisien, bloque les velléités. En revanche, si Mauricio Pochettino confirme l'éventuel passage vers un système à trois défenseurs qui semble mieux convenir au PSG,. Et retrouver ainsi les nombreuses occasions de servir ses coéquipiers pour cet altruiste par nature, comme le révélait Pochettino."Je lui ai demandé après un entraînement s'il allait bien, il m'a demandé la même chose. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que je posais cette question à tout le monde, mais que personne ne me demandait..." Dans la foulée de son éclatante révélation sous le maillot de l'Inter la saison dernière, Hakimi est bien un crack, d'ores et déjà un des indéboulonnables de l'effectif parisien :(mais pas forcément en tant que titulaires pour ces deux derniers, au contraire). Le salut d'un grand Paris Saint-Germain passera notamment par Hakimi.