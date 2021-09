Hakim Ziyech va-t-il enfin avoir sa chance à Chelsea ?

Il faisait partie de la grande salve du mercato de Chelsea l'an passé, lorsque les dirigeants anglais avaient claqué pas moins de 220 millions d'euros pour quatre joueurs, en plus de certains autres libres. Hakim Ziyech (28 ans) était l'un de ces quatre, celui qui a coûté le moins cher (40 millions d'euros) à côté des Timo Werner (53 millions d'euros), Ben Chilwell (56 millions d'euros), Kai Havertz (71 millions d'euros). Mais si l'ancien du RB Leipzig a essuyé plusieurs critiques, c'est bien le Marocain qui a concentré l'essentiel du courroux des Blues depuis son arrivée, si bien que tous les observateurs du club londonien doutent de l'apport de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam.

Blessé au genou au moment de rejoindre l'Angleterre, le milieu de terrain a manqué quatre matchs et ses débuts avec sa nouvelle équipe sous les ordres de Franck Lampard avant de revenir puis de se blesser à nouveau à la hanche. Ce contre-temps lui a fait louper cinq nouvelles rencontres, les cinq dernières d'ailleurs de l'ancienne gloire du club à la tête de l'équipe. Avec Thomas Tuchel, Hakim Ziyech se pensait à l'abri du banc mais la suite ne s'est pas passée comme prévu. Titulaire avec Lampard, il n'était plus qu'un second choix pour l'ex technicien du PSG. Une situation insupportable pour le Marocain qui avait des envies de départ à l'hiver dernier sans réussir à quitter Londres. À la fin de la saison, les statistiques du natif de Bronten aux Pays Bas sont implacables : 6 buts et 4 passes décisives en 39 rencontres, trop peu pour un élément acheté 40 millions et au rayonnement incroyable avec l'Ajax lors de ses quatre dernières années (49 buts, 81 passes décisives en 165 matchs).

En délicatesse aussi en sélection



Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Hakim Ziyech est aussi dans une impasse avec la sélection des Lions de l'Atlas. Au début du mois de septembre, lors de l'annonce de la liste de Vahid Halilhodzic, l'absence du milieu offensif avait été remarquée. Si dans un premier temps, l'ancien coach du FC Nantes avait refusé de s'exprimer à son sujet, il a ensuite décidé d'expliquer les contours de son choix, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas été de main morte : « Il n’a pas été discipliné lors des deux derniers rassemblements et s’est abstenu de s’entraîner. Il n’avait pas l’air d’un joueur d’une équipe nationale qui se bat pour se qualifier pour la Coupe du monde. Pour la première fois dans ma carrière d'entraîneur, j'ai vu un joueur de la sélection qui ne veut pas s'entraîner et prétend être blessé, bien que les tests aient montré qu'il peut jouer. Je ne tolérerai pas ce comportement tant que je serai entraîneur du Maroc »

Dans la foulée de cette sortie cinglante, le Marocain avait répondu par une publication Instagram avec un emoji de clown et la phrase : « La prochaine fois quand vous parlez dites la vérité ! ». Bien que suivi par Naples et l'AS Rome, Hakim Ziyech a préféré poursuivre l'aventure à Londres à l'intersaison 2021 même si Chelsea était motivé pour le vendre. Mais pour le moment, la situation est toujours la même, il s'est contenté de cinq petits matchs toutes compétitions confondues et était même sur le banc lors des deux derniers gros chocs de Premier League contre Tottenham et Manchester City. Peut-être aura-t-il une opportunité ce mercredi soir en Ligue des Champions ? Réponse à 21h sur beIN Sport 1 contre la Juventus.