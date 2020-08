Après s'être défait de Naples en 8es de finale de C1, le Barça s'en va défier le Bayern Munich en quarts. Le club allemand a impressionné face à Chelsea au tour précédent et Quique Setién planche sur un moyen de troubler la belle mécanique bavaroise. Un plan qui passerait par la mise à l'écart d'Antoine Griezmann selon SPORT. Setien renforcerait ainsi ses options en milieu de terrain pour répondre au trio munichois composé de Thiago Alcantara, Ivan Perisic et Leon Goretzka. Sergio Busquets et Arturo Vidal étaient suspendus face à Naples, et au moins l’un d’eux reviendrait dans le onze titulaire contre le champion d'Allemagne, alors que Setién compte passer à un système en 4-4-2. Dans cette configuration, les deux attaquants seraient Luis Suarez et Lionel Messi. Et Antoine Griezmann serait donc le grand perdant. Auteur de deux buts seulement en Liga en 2020, le Français n'aurait pas la cote auprès de son entraîneur.