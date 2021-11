Gourvennec : "Un moment très important dans une carrière"

L’enjeu

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Lille): "Le succès à Séville nous a permis de nous repositionner dans ce mini championnat et on sait ce qu'une victoire demain (mardi) nous apporterait. On doit se préparer à faire le maximum d'efforts parce que ça peut être un moment très important dans une carrière. On ne doit pas jouer le match avant, il y a des choses qu'on a anticipées mais il y a forcément la dimension affective liée à l'événement."

Xeka (milieu de Lille): "Le groupe est toujours motivé, encore plus dans un grand match où on peut avoir l'opportunité de faire quelque chose de beau en passant premier et en se mettant en très bonne position pour aller en huitième si on gagne. On a eu des rencontres très importantes depuis que je suis au club, pour de bonnes comme de mauvaises raisons, et elle en fera partie."

Matthias Jaissle (entraîneur de Salzbourg): "Je pense que Lille est encore plus sous pression que nous et j'attends cette équipe encore plus offensive qu’à l'aller."

La tactique

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Lille): "Salzbourg a la capacité d'être très fort en transition, avec des attaquants rapides. Il faudra être très équilibré, très présent au cœur du jeu puisqu'ils y ont beaucoup de monde avec leur dispositif en losange."

Matthias Jaissle (entraîneur de Salzbourg): "Lille est très bon en transition mais pas que, et il faut qu'on défende bien. Mais on veut imposer notre style de jeu et, si on arrive à faire ça, on pourra les embêter comme on l'a fait à domicile. J'espère qu'on pourra se créer des occasions et les convertir."

Luka Sucic (milieu de Salzbourg): "Il faut qu’on soit vigilants en défense car ils sont très forts en contre."

Le groupe lillois

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Lille): "Sven (Botman) est trop juste et Gabi (Gabriel Gudmundsson) est également absent. Les joueurs offensifs ont bien récupéré, on a un effectif réduit mais on s'adapte, il était déjà réduit à Séville et on avait pu l'emporter."