Galtier: "On va devoir courir et souffrir"

Sept ans après sa dernière participation, Lille va retrouver mardi la Ligue des champions, face à l’Ajax Amsterdam (21h). "Sûrement la plus belle compétition pour un club", estime Christophe Galtier, qui lui découvrira l’atmosphère si particulière des matches de C1 en tant qu'entraîneur principal. Pas franchement gâté au tirage, avec un groupe H également composé de Chelsea et du FC Valence, le Losc ne sera pas favori, son entraîneur en est conscient. Une faiblesse qui peut devenir une force car ses joueurs n’auront rien à perdre.

"À partir du moment où il y a un match qui est joué, il y a une chance de faire une performance !, note le coach des Dogues, sans aucun complexe. On s’appuiera sur notre jeu et on ne changera rien quant à notre manière d’évoluer. On est une équipe jeune avec de la qualité technique et de la percussion. On s'exprimera comme on le fait depuis 14-15 mois, avec l'envie d'aller de l'avant. Il faudra contenir l’Ajax et s'appuyer sur nos atouts pour faire mal quand on devra le faire !"

C’est donc "sans stress et sans pression", mais "avec envie et détermination" que les Nordistes vont attaquer la compétition, face à une équipe qui avait brillé la saison dernière en atteignant les demi-finales mais qui, depuis, a perdu des cadres comme Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt. "L’Ajax est champion des Pays-Bas en titre, rappelle Christophe Galtier. Ils ont perdu des joueurs majeurs, mais je ne les pense pas affaiblis pour autant, ils sont compétitifs. […] On va devoir courir et souffrir pour faire un résultat. Mais on sait le faire puisque c’est comme ça qu’on s’est qualifiés."