Et si l'année 2021 était celle de tous les honneurs pour Riyad Mahrez ? En lice samedi avec Manchester City pour remporter la Ligue des Champions, le champion d'Angleterre pourrait aussi goûter à une autre forme de consécration dans les mois à venir, lui qui a cumulé 14 buts et 9 passes décisives en Premier League, ainsi que 4 buts et 2 passes décisives depuis les huitièmes de finale de la C1. Le natif de Sarcelles pourrait en effet être choisi pour apparaître sur la jaquette de FIFA 22.



C'est en tout cas le souhait d'une majorité de gamers. Un sondage en ligne, organisé par le site spécialisé FIFPlay place l'international algérien largement en tête des intentions du public. Avec 42% des votes exprimés, Riyad Mahrez devance largement l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool, 30% des voix). Les légendes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont larguées avec 4% chacun. Erling Haaland est septième du classement avec 2% des voix, juste devant Kylian Mbappé, qui figurait sur la couverture de l'édition 2021. La roue tourne.