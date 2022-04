FIFA : Platini porte plainte contre Infantino

Platini et la FIFA, une relation tendue



Michel Platini says he’s filed a criminal complaint against Gianni Infantino, alleging influencing peddling. pic.twitter.com/S3l3cGT2jG

— tariq panja (@tariqpanja) April 5, 2022

Ancien président de l'UEFA, Michel Platini occupe l'actualité judiciaire, de nouveau. Ce mardi,. Toutefois, Infantino n'est pas le seul à être dans le viseur du triple Ballon d'Or (1983, 1984, 1985), qui a également cité le nom de Marco Villiger, ancien directeur de services juridiques de l’instance, pour "complicité de trafic d’influence actif".La plainte de Platini s'inscrit dans le cadre d'une enquête actuellement en cours en Suisse. Celle-ci doit lever le voile sur plusieurs rencontres secrètes entre Gianni Infantino et l’ancien procureur général suisse, Michael Lauber, qui a été chargé des enquêtes en lien avec la FIFA entre 2015 et 2019. Suspendu en 2015 de toute activité liée au football 6 ans - une peine réduite à 4 ans par le TAS - par la FIFA,En 2018, la justice suisse avait mis hors d'état de cause l'ancien meneur de jeu des Bleus et de la Juventus Turin ; tandis qu'un versement de 1,8 M€ par Sepp Blatter, centré autour d'un accord verbal pour un travail de conseiller, est à la racine de ses soucis sur le plan judiciaire. Fin 2018, Platini avait d'ailleurs lancé une autre procédure contre la FIFA,